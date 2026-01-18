Antonini dal Prefetto | Violenza da arginare

Recenti episodi di violenza a Ascoli e San Benedetto hanno attirato l’attenzione del mondo politico locale. Nei giorni scorsi, una delegazione della Lega della provincia si è confrontata con il prefetto Sante Copponi per discutere delle misure necessarie a contenere e prevenire tali fenomeni. La questione della sicurezza pubblica rimane centrale nell’agenda delle autorità, che intendono adottare strategie efficaci per arginare la recrudescenza della violenza.

I recenti fatti di violenza accaduti sia ad Ascoli che a San Benedetto preoccupano mondo politico. Nei giorni scorsi una delegazione della Lega della Provincia di Ascoli ne ha parlato col prefetto Sante Copponi. "Il Piceno negli ultimi tempi ha visto fenomeni di violenza urbana e danni al patrimonio a cui solitamente non eravamo abituati – riferisce il consigliere regionale della Lega Andrea Antonini – fenomeni che hanno visto protagonisti giovanissimi, sostanzialmente o stranieri o comunque di seconda generazione. Un problema che vorremmo in tutti i modi arginare fin dall'inizio, con una serie di interventi di iniziative che mettano come priorità la sicurezza dei nostri concittadini, giovani donne, minorenni, i nostri figli, le nostre famiglie, che si devono sentire tutelati rispetto a un fenomeno che abbiamo visto e vediamo molto diffuso nel nord Italia e che piano piano non vorremmo prenda spazio iniziativa anche qui da noi" afferma Antonini che ha annunciato una serie di consultazioni con le istituzioni preposte alla sicurezza pubblica del Piceno.

