Antico Pastificio Moscova porta la sua tradizione artigianale sui social, condividendo storie e momenti autentici della sua produzione. Attraverso contenuti semplici e sinceri, si propone di avvicinare il pubblico alla passione per la pasta fatta a mano, offrendo un’immagine fedele della qualità e della tradizione che lo contraddistinguono. Un modo per mantenere vivo il legame con i clienti e valorizzare il patrimonio culinario italiano.

"Quando il cliente mi dice che stasera ha 60 persone a cena. Io quasi svengo per la sorpresa. Poi mi rialzo e gli rispondo: “Tranquillo, ci pensiamo noi“". Giambattista Zecchi non è solo gestore dell’ Antico Pastificio Moscova, in via Moscova 27: da quando la sua bottega storica (nata nel 1924) è sbarcata sui social, è diventato anche influencer diffondendo la cucina della tradizione lombarda e “attore“, protagonista dei video che spopolano su Instagram e TikTok, seguito da quasi 29mila follower. Lo “svenimento“ al bancone è solo una delle tante trovate. "E ben vengano, se aiutano a farci conoscere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Antico Pastificio Moscova. La tradizione sbarca sui social

