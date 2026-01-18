Anthem potrebbe tornare come RPG single player | l’idea da 10 milioni dell’ex producer Mark Darrah

Secondo quanto riportato dall'ex producer Mark Darrah, Anthem potrebbe tornare come RPG single player. Attualmente, il gioco è disattivato dal 12 gennaio 2026, data in cui i server sono stati definitivamente spenti, rendendolo inaccessibile. L'ipotesi di una nuova versione in modalità single player rappresenta una possibile strada per riutilizzare il titolo, che fino a quel momento era stato progettato come esperienza sempre online.

Dopo lo spegnimento definitivo dei server di Anthem il 12 gennaio 2026, il gioco è diventato di fatto inutilizzabile essendo un titolo sempre-online. In questo contesto, nelle scorse ore si è riaccesa la discussione su un possibile “futuro alternativo” per il progetto, grazie alle dichiarazioni di Mark Darrah, ex executive producer in BioWare, rilanciate da Rock Paper Shotgun. L’idea: trasformarlo in un “tradizionale” BioWare single player. Secondo Darrah, Anthem potrebbe essere riconvertito in un RPG single player “alla BioWare” con un budget conservativo di circa 10 milioni di dollari: non un “Anthem 2. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Anthem “potrebbe tornare” come RPG single player: l’idea (da 10 milioni) dell’ex producer Mark Darrah Leggi anche: The Sims entra in una nuova era nel 2026 tra esperienze multiple, single player e multiplayer sociale Leggi anche: Star Wars: Fate of the Old Republic, annunciato il nuovo GDR single player dal creatore di KOTOR e Mass Effect Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Anthem “potrebbe tornare” come RPG single player: l’idea (da 10 milioni) dell’ex producer Mark Darrah. "ROME 2026" "Amici Bangla Festival - Season 1" Deshi Event ABGEN Bangladesh National Anthem sing by Sanchari Sangeetayan Sushmita Sultana Rome, 02 January 2026 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.