Anthem potrebbe tornare come RPG single player | l’idea da 10 milioni dell’ex producer Mark Darrah

Secondo quanto riportato dall'ex producer Mark Darrah, Anthem potrebbe tornare come RPG single player. Attualmente, il gioco è disattivato dal 12 gennaio 2026, data in cui i server sono stati definitivamente spenti, rendendolo inaccessibile. L'ipotesi di una nuova versione in modalità single player rappresenta una possibile strada per riutilizzare il titolo, che fino a quel momento era stato progettato come esperienza sempre online.

Dopo lo spegnimento definitivo dei server di Anthem il 12 gennaio 2026, il gioco è diventato di fatto inutilizzabile essendo un titolo sempre-online. In questo contesto, nelle scorse ore si è riaccesa la discussione su un possibile “futuro alternativo” per il progetto, grazie alle dichiarazioni di Mark Darrah, ex executive producer in BioWare, rilanciate da Rock Paper Shotgun. L’idea: trasformarlo in un “tradizionale” BioWare single player. Secondo Darrah, Anthem potrebbe essere riconvertito in un RPG single player “alla BioWare” con un budget conservativo di circa 10 milioni di dollari: non un “Anthem 2. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

