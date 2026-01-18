Anteprima pronostico quote TV streaming dei playoff NFL

Ecco un’anteprima dei playoff NFL 2026, con focus su Houston Texans e New England Patriots. Analisi delle quote, pronostici e informazioni su TV e streaming. L’allenatore dei Patriots, Mike Vrabel, si aspetta una partita combattuta contro gli Texans, dopo la vittoria contro i Chargers nei wild card. Un approfondimento utile per seguire con attenzione gli incontri più attesi della postseason.

2026-01-18 01:28:00 Breaking news: Anteprima di Houston Texans e New England Patriots. L’allenatore dei New England Patriots Mike Vrabel si aspetta che i playoff del turno di divisione della sua squadra in casa contro gli Houston Texans saranno “una battaglia molto combattuta”, avendo impostato la partita battendo i Los Angeles Chargers 16-3 nei playoff wild card. “Voglio che siano il più emotivi possibile e trovino gioia nel giocare, competere e allenarsi”, ha detto Vrabel dei suoi giocatori. “Non by fare qualsiasi cosa – but by prendere grandi decisioni dopo il fischio. Si tratta di farlo in ogni singolo scatto e poi tornare alla riunione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

