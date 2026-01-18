Anguillarail corpo sarebbe di Federica

A Anguillara, il corpo rinvenuto questa mattina dai carabinieri in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Agostino Carlomagno sarebbe di Federica. L’identità della vittima è ancora sotto verifica, mentre le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del ritrovamento. La notizia sta suscitando attenzione nella comunità locale, che attende aggiornamenti ufficiali sulle indagini in corso.

17.54 E' stato estratto dal terreno il corpo trovato stamattina dai carabinieri in un canneto alle spalle dell'azienda di Claudio Agostino Carlomagno. Dagli indumenti e altri oggetti rinvenuti, si presume che si tratti di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa l'8 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.Il riconoscimento formale verrà fatto all'obitorio del Verano. Intanto il marito della donna, al momento indagato per omicidio, è ancora nella caserma dei carabinieri di Anguillara. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

