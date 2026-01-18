Anguillara trovato sotto i detriti il cadavere di Federica Torzullo Fermato per omicidio il marito Claudio Carlomagno | andrà in carcere

A Anguillara, il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto sotto i detriti in un canneto dietro l’azienda di Claudio Carlomagno, fermato con l’accusa di omicidio. L’intera vicenda si è sviluppata nelle ultime ore, con le autorità che hanno sequestrato la scena e avviato le indagini. La scoperta apre un nuovo capitolo nel caso, che ora vede il marito come principale sospettato.

È stato estratto dal terreno il corpo trovato stamattina dai carabinieri sotterrato in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Carlomagno. Dalla corporatura, gli indumenti e altri oggetti rinvenuti tutto lascia presumere si tratti del corpo di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio scorso. Il riconoscimento formale verrà effettuato all’istituto di medicina legale della Sapienza di Roma. Carlomagno, marito della donna, è stato portato questa mattina in caserma dei carabinieri, che lo hanno torchiato per ore sulla base dei «gravi indizi» emersi fin dai giorni scorsi a suo carico. 🔗 Leggi su Open.online

Anguillara, trovato in un canneto il cadavere di Federica Torzullo. Fermato per omicidio il marito Claudio Carlomagno: andrà in carcere

A Anguillara, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Federica Torzullo, trovato sepolto in un canneto. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e si trova ora in custodia. L’indagine, condotta dai carabinieri, prosegue per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

È di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito: Claudio Carlomagno in carcere

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio da Anguillara Sabazia, è stata trovata morta all’interno dell’azienda del marito. Claudio Carlomagno, il marito, è stato arrestato e si trova in carcere. Le indagini si sono concentrate sulla sua responsabilità, segnando una svolta significativa nel caso. La scoperta del corpo apre nuove piste e approfondimenti sulle circostanze della scomparsa e della tragica fine di Federica.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

È di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato nei pressi dell'azienda del marito ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma. L'uomo è indagato per omicidio #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/18/donna-scomparsa-trovato-un-corpo-nella-sed - facebook.com facebook

Svolta nel caso della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne sparita ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita nell’azienda del marito della donna, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco, x.com