Anguillara trovato in un canneto il cadavere di Federica Torzullo Fermato per omicidio il marito Claudio Carlomagno | andrà in carcere

A Anguillara, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Federica Torzullo, trovato sepolto in un canneto. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato arrestato con l’accusa di omicidio e si trova ora in custodia. L’indagine, condotta dai carabinieri, prosegue per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

È stato estratto dal terreno il corpo trovato stamattina dai carabinieri sotterrato in un canneto alle spalle dell’azienda di Claudio Agostino Carlomagno. Dalla corporatura, gli indumenti e altri oggetti rinvenuti tutto lascia presumere si tratti del corpo di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio scorso. Il riconoscimento formale verrà effettuato all’istituto di medicina legale della Sapienza di Roma. Carlomagno, marito della donna, è stato portato questa mattina in caserma dei carabinieri, che lo hanno torchiato per ore sulla base dei «gravi indizi» emersi fin dai giorni scorsi a suo carico. 🔗 Leggi su Open.online

È di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito: Claudio Carlomagno in carcere

Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio da Anguillara Sabazia, è stata trovata morta all’interno dell’azienda del marito. Claudio Carlomagno, il marito, è stato arrestato e si trova in carcere. Le indagini si sono concentrate sulla sua responsabilità, segnando una svolta significativa nel caso. La scoperta del corpo apre nuove piste e approfondimenti sulle circostanze della scomparsa e della tragica fine di Federica.

Scomparsa Federica Torzullo, trovato un cadavere sepolto nell'azienda del marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia

Scomparsa Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta l’8 gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, si è conclusa con il ritrovamento di un cadavere sepolto nell’azienda del marito, Claudio Carlomagno. Durante le indagini, i Carabinieri avevano rilevato tracce di sangue in diverse zone, tra cui l’abitazione, l’auto e un cantiere. La scoperta rappresenta un passo importante nel caso, ancora sotto approfondimento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il corpo senza vita di una persona, ancora non identificata, è stato trovato questa mattina dai carabinieri nell'ambito delle ricerche per Federica Torzullo, la 41enne scomparsa ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il cadavere, secondo quanto si appren - facebook.com facebook

#Anguillara È stato estratto dal terreno il corpo trovato stamattina dai Carabinieri sotterrato in un canneto alle spalle dell'azienda di Claudio Carlomagno. Dagli indumenti e altri oggetti che aveva addosso si presume si tratti Federica Torzullo. x.com