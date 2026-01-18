Anguillara trovato il corpo di Federica Torzullo | Il marito in carcere la Procura | Rischio inquinamento delle prove

A Anguillara, è stato rinvenuto il corpo di Federica Torzullo. Il marito, Claudio Carlomagno, è stato arrestato, mentre la Procura ha segnalato il rischio di inquinamento delle prove. Le indagini si concentrano sulla ricostruzione dei fatti, con tracce di sangue e materiali biologici trovati nell’abitazione e nell’auto dell’uomo.

Il corpo trovato dai carabinieri, sotterrato in un canneto alle spalle dell'azienda di Claudio Carlomagno, dagli indumenti è stato identificato come quello di Federica Torzullo, la quarantunenne scomparsa l'8 gennaio scorso: per l'omicidio, è stato fermato il marito, già trasferito nel carcere di Civitavecchia. Domenica 18 gennaio l'uomo è stato ascoltato dagli inquirenti ma nel suo racconto sono state ravvisate diverse incongruenze. Secondo il comunicato diffuso dalla Procura di Civitavecchia, l'omicidio potrebbe essere avvenuto tra le ultime ore dell'8 gennaio e le prime luci del giorno seguente.

