Anguillara trovato cadavere in ditta marito Federica Torzullo
A Anguillara Sabazia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all’interno dell’azienda gestita dal marito di Federica Torzullo, scomparsa il 8 gennaio scorso. La scoperta ha suscitato attenzione e resta al centro delle indagini in corso. La vicenda si inserisce in un contesto di mistero e incertezza, mentre le forze dell’ordine approfondiscono gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.
(Adnkronos) – Un cadavere è stato trovato nella sede dell'azienda del marito di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia, scomparsa lo scorso 8 gennaio. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Giallo Anguillara: trovato cadavere in sede azienda marito Federica Torzullo
È stato rinvenuto un cadavere presso la sede dell’azienda del marito di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara l’8 gennaio. La notizia, confermata dall’Adnkronos, rappresenta un nuovo passo nelle indagini relative alla scomparsa della donna, di 41 anni. Le autorità stanno approfondendo le circostanze del ritrovamento e le eventuali implicazioni nel caso.
Leggi anche: Anguillara, "trovato un corpo nell'azienda del marito di Federica Torzullo"
Radio1 Rai. . Il giallo della scomparsa di Federica #Torzullo ad #Anguillara, vicino a Roma. Si aggrava la posizione del marito, già indagato per omicidio: trovate importanti tracce di sangue Giovanna Serpico #GR1 #federicatorzullo - facebook.com facebook
Federica Torzullo scomparsa da Anguillara, nuovi sopralluoghi: trovati dei guanti monouso x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.