Anguillara trovato cadavere in ditta marito Federica Torzullo

A Anguillara Sabazia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all’interno dell’azienda gestita dal marito di Federica Torzullo, scomparsa il 8 gennaio scorso. La scoperta ha suscitato attenzione e resta al centro delle indagini in corso. La vicenda si inserisce in un contesto di mistero e incertezza, mentre le forze dell’ordine approfondiscono gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.