Anguillara è di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato vicino alla ditta del marito L' uomo fermato e trasferito in carcere

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo. Domenica mattina i carabinieri hanno scoperto un cadavere sepolto nella sede operativa della ditta del marito Claudio Carlomagno in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara, provincia di Roma: si trattava della moglie. Durante gli scavi alla ricerca del corpo è stata vista «una mano che spunta da un cumulo di detriti». Il corpo recuperato dai carabinieri è apparso subito agli investigatori di una corporatura compatibile con quella di Federica. Sarà trasferito in un istituto di medicina legale della Capitale per l’autopsia ma prima ancora per il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

