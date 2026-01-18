A Anguillara, il corpo di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio, è stato ritrovato sotterrato vicino alla ditta del marito. L’individuazione è avvenuta grazie al riconoscimento di indumenti e oggetti presenti sul cadavere. L’uomo coinvolto è stato fermato e questa sera sarà trasferito in carcere. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che attende sviluppi sulle indagini in corso.

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo dall'8 gennaio scorso. Domenica mattina i carabinieri hanno scoperto un cadavere sepolto nella sede operativa della ditta del marito Claudio Carlomagno in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara: si trattava della moglie. Durante gli scavi alla ricerca del corpo è stata vista «una mano che spunta da un cumulo di detriti». Il corpo recuperato dai carabinieri ha una corporatura compatibile con quella di Federica. Sarà trasferito in un istituto di medicina legale della Capitale per l’autopsia ma prima ancora per il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Anguillara, è di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato vicino alla ditta del marito. Fermato l'uomo: stasera andrà in carcere

Anguillara, è di Federica Torzullo il corpo trovato sotterrato vicino alla ditta del marito. Ancora in corso l'interrogatorio dell'uomo

A Anguillara, il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto sotterrato vicino alla ditta del marito. L’identificazione è stata confermata grazie agli indumenti e agli oggetti trovati sul cadavere. Federica, 41 anni, era scomparsa l’8 gennaio scorso. Attualmente, prosegue l’interrogatorio dell’uomo coinvolto nel caso. La vicenda è al momento sotto approfondimento delle autorità competenti.

Trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo, scomparsa l'8 gennaio da Anguillara. L'uomo è in caserma

Nella ditta del marito di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio da Anguillara, è stato rinvenuto un cadavere non ancora identificato. L’uomo è attualmente in caserma per gli accertamenti. Le autorità proseguono le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento e il collegamento con la scomparsa della donna. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine, che cercano di fare chiarezza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Anguillara Sabazia: trovato un corpo nella ditta del marito di Federica Torzullo. L'uomo portato in caserma - facebook.com facebook

#Anguillara Claudio Agostino Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa l'8 gennaio, è in caserma dalle 12 di questa mattina. Arrivato da poco in auto il suo avvocato. Ancora in corso il recupero del cadavere trovato in un terreno dell'azi x.com