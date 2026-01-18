A gennaio, alcuni trasferimenti hanno suscitato aspettative elevate, ma non sempre hanno avuto l’esito sperato. Tra acquisti annunciati e promesse di rinascita, diversi giocatori sono arrivati con entusiasmo e sono ripartiti senza aver lasciato il segno. In questa analisi, si approfondiscono i peggiori flop di questa sessione di mercato, evidenziando come non sempre le speranze si siano tradotte in successo.

Gennaio è tradizionalmente il mese delle occasioni. In Serie A, salvo rare eccezioni, il mercato invernale è fatto soprattutto di scommesse a basso costo. L’idea è chiara: trovare il colpo giusto per dare una scossa agli ultimi sei mesi della stagione. A volte funziona, altre volte no, e in certi casi l’effetto è addirittura opposto alle aspettative. La storia della Serie A è piena di acquisti flop, giocatori arrivati con grandi speranze e ripartiti senza lasciare traccia. Amoroso, Maniche, Cerci e Shaqiri sono solo alcuni esempi di colpi che non hanno mai inciso davvero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Anelka alla Juve, Shaqiri all'Inter, Cerci al Milan e... i peggiori flop di gennaio

De Pieri, un flop l’avventura alla Juve Stabia: tornerà all’Inter

Giacomo De Pieri, alla sua prima esperienza tra i professionisti, non sta dando i risultati sperati alla Juve Stabia. Dopo un avvio difficile, si prospetta un possibile ritorno all’Inter, società con cui ha iniziato la sua carriera. Questo periodo rappresenta un momento di riflessione per il giovane calciatore, che dovrà affrontare nuove sfide per risollevare la propria carriera.

Power ranking francesi alla Juventus dal 2000 ad oggi: 1. Zidane 2. Pogba 3. Trezeguet 4. L. Thuram 5. Vieira 6. Matuidi 7. Coman 8. Evra 9. Rabiot 10. Kolo Muani 11. Kalulu 12. K. Thuram 13. Boumsong 14. Kapo 15. Anelka x.com

Openda-David doveva essere l'attacco più forte della Serie A, a oggi sono il più grande danno per la Juve, proprio come Bendtner e Anelka nel lontano 2013 - facebook.com facebook