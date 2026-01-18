Andy García ricorda Diane Keaton | Sapevo che stava affrontando alcuni problemi prima della sua morte

Andy García ha recentemente condiviso un ricordo di Diane Keaton, con cui ha lavorato in passato. L’attore ha riferito di aver saputo che l’attrice stava affrontando alcuni problemi prima della sua scomparsa. Diane Keaton, celebre per ruoli come in Io & Annie, si è spenta a 79 anni pochi mesi fa. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla sua vita e il suo percorso.

La star de Gli Intoccabili e Ocean's Eleven ha ricordato la compianta star di Io & Annie, scomparsa pochi mesi fa a 79 anni. Andy García è stato l'ultimo ospite del podcast Where Everybody Knows Your Name e nella chiacchierata con l'intervistatore ha ricordato come Diane Keaton lo avesse contattato circa un anno fa per valutare insieme la possibilità di collaborare. La star di Ocean's Eleven ha ricordato che proprio poco tempo dopo fu informato del fatto che Diane Keaton aveva dei problemi di salute e che non avrebbero potuto lavorare ad un progetto insieme proprio per questo motivo. Il film mancato e la collaborazione in Book Club "Il film non si è mai concretizzato" ha confermato l'attore "Poco dopo ho iniziato a sentire . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

