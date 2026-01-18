Andujar denuncia uno scandalo alla Dakar | Hanno barato cambiando il motore e mostra le prove
Manu Andujar ha sollevato dubbi sulla regolarità di alcune vetture alla Dakar, sostenendo che il motore di una di esse sia stato sostituito senza le opportune penalità. In una serie di dichiarazioni pubbliche, il pilota ha mostrato prove fotografiche e accusato il team coinvolto e i commissari FIA di aver agevolato questa modifica. La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza e correttezza della competizione.
Andujar denuncia uno scandalo alla Dakar: Hanno barato cambiando il motore e mostra le prove.
