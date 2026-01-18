Recentemente, Andrea Iannone ha commentato pubblicamente un post di Rocío Muñoz Morales, attirando l’attenzione dei fan. Dopo settimane di supposizioni, appostamenti e smentite, questa scelta segna un cambiamento nel suo atteggiamento sui social. La vicenda ha suscitato reazioni tra i sostenitori di Elodie e gli osservatori, che cercano di capire cosa stia realmente succedendo tra i protagonisti.

La modella era andata a sentire la Boheme al Teatro dell'opera di Roma, mostrandosi divina in un abito color argento firmato da Alberta Ferretti. Il motociclista ha commentato le foto, con un complimento corredato dall'emoji di una ballerina: tanto è bastato, per scatenare un putiferio tra i fan di Elodie. Che Iannone e Elodie non stessero più insieme sembrava chiaro ormai da tempo: niente più foto di coppia sui social, il Natale passato separati, zero apparizioni pubbliche mano nella mano. Poi l'inizio del 2026 ha regalato una ventata di energia amorosa a entrambi. Lui è stato paparazzato in Franciacorta all'uscita dell'hotel Albereta insieme a Rocío, lei ha pubblicato una carrellata di foto dalla Thailandia abbracciata alla sua ballerina Franceska Nuredini. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Andrea Iannone commenta i post di Rocío Muñoz Morales e i fan di Elodie insorgono. Cosa sta succedendo

Andrea Iannone, addio Elodie: la fuga romantica con Rocio Munoz Morales

Andrea Iannone potrebbe aver intrapreso un nuovo capitolo personale, lontano dalla relazione con Elodie. Recenti fotografie pubblicate da ‘Chi’ mostrano il pilota motociclistico in compagnia di Rocio Munoz Morales, suggerendo un cambiamento nella sua vita sentimentale. Questa nuova presenza potrebbe rappresentare un passo diverso nel suo percorso privato, segnando un possibile nuovo inizio.

Andrea Iannone commenta l’ultima foto di Rocio Munoz Morales, il gesto che conferma la vicinanza

Recentemente, Andrea Iannone ha commentato una foto di Rocio Munoz Morales su Instagram, rafforzando la loro vicinanza. La didascalia, condivisa dopo essere stati paparazzati insieme, sottolinea un gesto di complicità tra i due, confermando l'affetto e la familiarità che li lega. La scena, catturata all'uscita di un relais di lusso, ha attirato l’attenzione dei media, suscitando interesse tra i follower.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Dopo settimane di appostamenti, scatti rubati, soffiate e smentite, finalmente Andrea Iannone sembra aver mollato i freni inibitori, e ha commentato pubblicamente un post di Rocío Muñoz Morales. - facebook.com facebook

Andrea Iannone al centro del gossip: la fine con Elodie, il follow sospetto a Belen e il weekend romantico con Rocío riaccendono i rumors. x.com