Ancora corruzione nel Parlamento ucraino | fermata l’ex premier Tymoshenko decine di deputati indagati
Un'indagine sulla corruzione nel Parlamento ucraino ha portato all’arresto dell’ex premier Yulia Tymoshenko e all’iscrizione nel registro degli indagati di numerosi altri deputati. La vicenda evidenzia le sfide del sistema politico ucraino nel contrasto alla corruzione e solleva importanti questioni sulla trasparenza e la fiducia nelle istituzioni.
L’inchiesta sulla corruzione nel Parlamento di Kiev non risparmia personaggi eccellenti come l’ex primo ministro Yulia Tymoshenko. Poteva essere una buona notizia per Zelensky, perché si tratta della leader carismatica di un partito di opposizione. Peccato che siano accusati di essere nel giro di tangenti anche gli esponenti della maggioranza. Corrotto un decimo dei deputati. Ad essere indagato o formalmente sotto accusa è già un decimo dei deputati della Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale ucraino. A giudicare dalla frequenza delle perquisizioni negli uffici pubblici, il numero sembra destinato a crescere, ma ormai la fiducia dei cittadini (oltre a quella dei partner stranieri) pare irrimediabilmente incrinata. 🔗 Leggi su Follow.it
