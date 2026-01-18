Ampliamento discarica Formica | Scelta sbagliata serve un’altra strategia sui rifiuti

Il Partito Democratico di Carovigno si oppone all’ampliamento della discarica di Contrada Formica, ritenendo questa scelta dannosa per l’ambiente e la salute pubblica. È fondamentale adottare strategie alternative e sostenibili nella gestione dei rifiuti, evitando decisioni che possano compromettere il territorio e il benessere della comunità. La priorità deve essere sempre il rispetto dell’ambiente e un approccio responsabile alle sfide legate alla gestione dei rifiuti.

Il Partito Democratico di Carovigno ribadisce la propria ferma contrarietà all'ipotesi di ampliamento della discarica di Contrada Formica, una decisione che riteniamo profondamente sbagliata sul piano ambientale, sanitario e politico. Non si tratta di una scelta tecnica né di una risposta temporanea a un'emergenza, l'ampliamento della discarica incide su un territorio già fragile e coinvolge direttamente le comunità di Carovigno, San Vito dei Normanni e Brindisi, con effetti potenzialmente duraturi sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. L'impianto insiste in un'area che da anni subisce una forte pressione ambientale, suolo e falda risultano già compromessi a causa della concentrazione di attività impattanti.

