Un incidente ha coinvolto un’ambulanza durante un trasferimento intraospedaliero, provocando feriti tra gli operatori della Croce Rossa. L’incidente si è verificato nel pomeriggio, quando l’ambulanza si trovava ormai vicino alla destinazione finale. I due operatori, autista e barelliere, sono rimasti feriti e hanno ricevuto cure in ospedale. Attualmente, uno dei pazienti coinvolti si trova in prognosi riservata.

Sono stati dimessi dall’ospedale i due operatori della Croce rossa – l’autista e il barelliere – feriti l’altro pomeriggio nell’ incidente che ha coinvolto l’ ambulanza che era impegnata in un trasferimento infraospedaliero di due pazienti, quando ormai il viaggio era al capolinea. All’ospedale guastallese è stato trattenuto per una notte, in osservazione, uno dei pazienti trasportati, mentre per il secondo è stato disposto da subito il trasferimento d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, in quando in condizioni giudicate molto più critiche. A fronte di un quadro clinico già caratterizzato da problemi di salute e da un intervento di natura cardiologica appena eseguito a Reggio, si sono aggiunti anche altri traumi che ieri notte hanno convinto i medici del Santa Maria Nuova a intervenire in sala operatoria, per fermare potenziali rischi di emorragie interne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambulanza contro un albero. Paziente in prognosi riservata

Leggi anche: “Sedati e in prognosi riservata” gli 11 feriti di Crans Montana all’ospedale Niguarda, il padre di un paziente: “Punizione sia esemplare”

Leggi anche: Incidente con la Ferrari. Schianto contro un muro. Promessa del basket è in prognosi riservata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ambulanza contro un albero. Paziente in prognosi riservata; Ambulanza contro un albero a Guastalla; Ambulanza finisce contro un albero: feriti i due pazienti a bordo e i sanitari della Croce Rossa; Incidente frontale tra ambulanza e auto: gravi un infermiere e l'automobilista, ferito anche l'autista. Illeso l'anziano paziente.

Ambulanza contro un albero. Paziente in prognosi riservata - L’incidente ha aggravato le condizioni di un uomo appena operato al cuore. ilrestodelcarlino.it