Ambassador AmaParco | Atlantide cerca nano e micro-Instagramers per raccontare il territorio
C’è tempo fino al 15 febbraio per candidarsi al bando di Atlantide che selezionerà le ambasciatrici e gli ambasciatori AmaParco 2026, un progetto pensato per coinvolgere creator digitali nella promozione del circuito AmaParco attraverso i social network, in particolare Instagram. AmaParco è una rete che riunisce 30 parchi e musei distribuiti nelle province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e Ferrara, luoghi in cui natura, cultura e scoperta del territorio si intrecciano in un’offerta esperienziale diffusa. Per l’edizione 2026 il progetto introduce una novità importante, pensata per valorizzare stili narrativi e community differenti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Novità, per il 2026 ci saranno due tipologie di bando Ambassador: Nano (5.000 – 10.000 follower) Micro (10.000-100.000 follower)
