Amadeus derby in tribuna con il figlio José portiere delle giovanili friulane

Amadeus ha assistito alla partita Udinese-Inter in tribuna, accompagnato dal figlio José, portiere delle giovanili friulane. Il conduttore, noto tifoso dell’Inter, ha condiviso il momento sportivo con il giovane tesserato bianconero, il quale porta il nome di José Mourinho, noto come

Per chi avrà tifato il portiere dell’Udinese Under17 e della Primavera che al Bluenergy Stadium sedeva soddisfatto accanto a papà? José Sebastiani, nato nel 2009 e chiamato così per José Mourinho, è il figlio di Amadeus, interista di cuore anche nella scelta dei nomi: ieri hanno visto insieme la partita in tribuna. Il nerazzurro colora casa da sempre, ma i friulani hanno accolto José ormai un anno e mezzo fa. Nel luglio 2024 il ragazzo - cresciuto nel pulcini della Roma - ha lasciato il vivaio interista per l’Udinese: è partito dall’Under 16 e promette un gran bene. Quando lo Special One è sbarcato sulla panchina nerazzurra - cambiando per sempre la storia del club - José Alberto Sebastiani (mamma Giovanna lo chiama infatti con il secondo nome, papà Ama con il primo) non era ancora nato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

