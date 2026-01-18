Alvino ha commentato ironicamente sui social riguardo alla revoca di un rigore, sostenendo che bastasse indossare la maglia azzurra per ottenere tale risultato. La sua battuta, rivolta alle polemiche sul VAR, ha acceso la rivalità tra Juventus e Napoli in vista della prossima sfida. Un intervento che ha suscitato attenzione tra i tifosi, alimentando il confronto tra le due squadre in vista del match di weekend.

Alvino sui social scherza sull’episodio del VAR e accende la rivalità in vista della sfida tra Juve e Napoli del prossimo weekend. La sconfitta rimediata dalla Juventus all’Unipol Domus contro il Cagliari non ha scatenato solo le critiche degli addetti ai lavori per la prestazione opaca della squadra, ma ha offerto il fianco anche alle immancabili stoccate dei rivali storici. Tra questi, spicca la reazione social di Carlo Alvino, noto giornalista e tifoso del Napoli, che non ha perso l’occasione per commentare con pungente ironia l’episodio arbitrale più discusso del match: il calcio di rigore prima concesso e poi revocato ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alvino ironico sui social: «È bastata indossare la maglia azzurra per la revoca del rigore». Il cronista accende la rivalità in vista di Juve Napoli!

Leggi anche: Continassa Juve: quando la conferenza stampa di Spalletti. Novità su Perin in vista del match contro il Napoli, Gatti rassicura tutti sui social

Leggi anche: Hockey ghiaccio, Clara prima dell’European Cup Of Nations: “Un onore indossare la maglia azzurra”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Tele Club Italia. . Oggi pomeriggio a “Dillo ad Alvino”, Carlo Alvino parla nel suo editoriale di un messaggio chiaro, netto, che non ammette repliche: non si molla. Guai a far passare l’idea – distorta e falsa – che con 6 punti di distanza dall’Inter il Napoli abbia g - facebook.com facebook