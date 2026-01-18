altra rissa in stazione due feriti soccorsi e insulti ai sanitari

Nella stazione di San Benedetto, episodi di violenza continuano a verificarsi, nonostante il presidio costante delle forze dell’ordine. Recentemente, un’altra rissa ha coinvolto due persone, rimaste ferite, con insulti rivolti ai sanitari intervenuti. Questi incidenti evidenziano la difficoltà di garantire la sicurezza in un contesto spesso soggetto a momenti di minore controllo.

Nonostante la stazione ferroviaria di San Benedetto sia ultimamente sotto stretto controllo delle forze dell’ordine, c’è chi riesce a trovare una ‘finestra’ in cui il servizio è sguarnito, per seminare il trambusto. Sul piazzale antistante l’ingresso allo scalo ferroviario più persone, tutte straniere, si sono azzuffate e ci sono scappati anche due feriti che sono stati soccorsi e medicati sul posto dal personale della potes 118, i cui sanitari hanno subito anche insulti che hanno complicato l’intervento. Sul posto sono state chiamate ad intervenire le forze dell’ordine, ma quando le pattuglie sono arrivate gli autori della rissa si erano già allontanati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

