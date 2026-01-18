Altra rissa in stazione due feriti soccorsi e insulti ai sanitari
Nella stazione di San Benedetto, episodi di violenza continuano a verificarsi, nonostante il presidio costante delle forze dell’ordine. Recentemente, un’altra rissa ha coinvolto due persone, rimaste ferite, con insulti rivolti ai sanitari intervenuti. Questi incidenti evidenziano la difficoltà di garantire la sicurezza in un contesto spesso soggetto a momenti di minore controllo.
Nonostante la stazione ferroviaria di San Benedetto sia ultimamente sotto stretto controllo delle forze dell’ordine, c’è chi riesce a trovare una ‘finestra’ in cui il servizio è sguarnito, per seminare il trambusto. Sul piazzale antistante l’ingresso allo scalo ferroviario più persone, tutte straniere, si sono azzuffate e ci sono scappati anche due feriti che sono stati soccorsi e medicati sul posto dal personale della potes 118, i cui sanitari hanno subito anche insulti che hanno complicato l’intervento. Sul posto sono state chiamate ad intervenire le forze dell’ordine, ma quando le pattuglie sono arrivate gli autori della rissa si erano già allontanati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Altra sera, altra rissa. Colpito da una bottigliata nel piazzale della stazione
Leggi anche: Rissa alla stazione di Saronno: tre uomini fuggono prima dei soccorsi
Altra rissa in stazione, due feriti soccorsi e insulti ai sanitari; Termini sotto assedio dopo la duplice aggressione: denunce, arresti ed espulsioni; Rissa con ascia e zappa tra minorenni alla stazione, due ragazzi in ospedale; Roma violenta: due aggressioni alla stazione Termini, fermate 4 persone.
San Benedetto, nuova rissa alla stazione: due feriti. Insulti agli operatori del 118 - Nuovo episodio di violenza nell’area ferroviaria: due feriti soccorsi, indagini in corso e rafforzamento dei controlli dopo altri fatti simili avvenuti nei giorni scorsi ... lanuovariviera.it
Rissa tra minorenni alla stazione di Bastia Umbria: 16enne colpito alla testa con un’accetta - Una violenta lite tra due gruppi di adolescenti è sfociata in violenza nel comune in provincia di Perugia: un 16enne è stato ferito alla testa con una ... fanpage.it
Rissa tra adolescenti nella stazione di Bastia Umbra, 16enne colpito con un’accetta alla testa - Violenta rissa nei pressi della stazione di Bastia Umbra, un 16enne è stato ferito con un colpo di accetta alla testa: indagini in corso sull'accaduto ... virgilio.it
Un vero e proprio agguato, sfociato in una maxi rissa. Poco prima un'altra lite - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.