Altra giornata di disagi nell' aeroporto d' Abruzzo con voli cancellati e deviati

Anche sabato 17 gennaio, l’aeroporto d’Abruzzo ha affrontato ulteriori disagi con voli cancellati e deviati, causati dalle condizioni di scarsa visibilità dovute alla nebbia. La situazione ha comportato ritardi e modifiche agli orari di partenza e arrivo, influendo sulle operazioni aeroportuali e sui passeggeri. Restano in atto le attività di assistenza e monitoraggio da parte delle autorità aeroportuali per gestire le criticità.

Altra giornata di disagi nell'aeroporto d'Abruzzo, dove anche sabato 17 gennaio i voli hanno subìto ritardi e deviazioni a causa delle condizioni di scarsa visibilità provocate dalla nebbia. A tracciare un bilancio sulla giornata è la pagina Facebook "Amici dell'Aeroporto d'Abruzzo", che ha riferito nel dettaglio le ripercussioni per passeggeri e tratte coinvolte. Lo stesso volo di ritorno da Valencia è stato di nuovo deviato su Roma. Dopo lo sbarco dei passeggeri, è stato provato un ulteriore rientro a Pescara, senza successo. Anche il volo per Trapani è partito da Roma Fiumicino, con i passeggeri trasferiti nella Capitale in pullman.

Altra giornata complicata all’Aeroporto d’Abruzzo Nubi basse e ILS non ancora operativo hanno causato oggi una serie di dirottamenti e ritardi a catena. Proviamo a fare chiarezza, punto per punto (ci perdonerete qualche probabile inesattezza ma la car - facebook.com facebook

