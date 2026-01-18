Nella notte ad Altopascio, un'automobile è andata a fuoco davanti a un condominio. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a impedire che le fiamme si estendessero alle strutture vicine. L'intervento ha contribuito a contenere i danni e garantire la sicurezza dei residenti. La vicenda è stata riportata da Firenze Post.

ALTOPASCIO – Paura nella notte fra il 17 e il 18 gennaio 2026, in provincia di Lucca. Poco dopo le 3 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Altopascio, in via Divisione Alpina Cuneense, per l’incendio di un’auto parcheggiata di fronte ad un condominio. L’intervento ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero alle strutture vicine. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto i Carabinieri di Lucca per i rilievi. Intervento concluso alle ore 5 circa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Altopascio: auto in fiamme nella notte davanti a un condominio

