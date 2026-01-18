Altamura sotto choc | fratello e sorella inseparabili muoiono nello schianto sulla provinciale 41

La tragedia sulla provinciale 41 di Altamura ha coinvolto Antonio e Cecilia Bigi, fratelli e inseparabili. La loro vita si è interrotta in un incidente che ha scosso la comunità locale. Un evento che ricorda quanto fragile possa essere la vita e quanto siano importanti i legami familiari. La notizia si diffonde, lasciando un vuoto in chi li conosceva e rispettava.

La tragedia di Antonio e Cecilia Bigi, un legame indissolubile spezzato sull'asfalto. Erano insieme, come sempre. Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella inseparabili secondo chi li conosceva, hanno perso la vita nella mattinata di oggi, 18 gennaio, in un tragico incidente stradale sulla strada provinciale 41, nel tratto che collega Altamura a Laterza. Il Suv di grossa cilindrata su cui viaggiavano, per cause ancora in corso di accertamento, è improvvisamente uscito di strada. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto. Antonio Bigi, 21 anni, è morto sul colpo. Per Cecilia, di quattro anni più grande, la speranza è rimasta accesa per alcune ore.

