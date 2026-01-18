Alpi Austria morti altri tre sciatori

Nel cuore delle Alpi austriache, una valanga ha causato la perdita di tre vite tra gli sciatori cechi. Secondo le autorità, nella giornata di sabato si sono registrate complessivamente otto morti per slavine, evidenziando la pericolosità delle condizioni invernali in questa regione. La situazione sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le attività sulle montagne alpine.

3.16 Una valanga ha ucciso altri tre sciatori cechi nel centro dell'Austria. Secondo la polizia le vittime a causa delle svlavine sulle Alpi austriache sono otto nella sola giornata di sabato. In totale, 17 sciatori sono morti sulle Alpi in Austria, Francia e Svizzera, dallo scorso fine settimana, a causa delle intense nevicate. Una valanga ha travolto tre membri di un gruppo di sette sciatori cechi nel distretto di Murtal, in Stiria,seppellendoli completamente, ha riferito la polizia in un comunicato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Weekend nero sulle Alpi francesi, 6 morti in due giorni per valanghe.

Valanghe, tre morti in due giorni sulle Alpi svizzere - E' di tre morti e un ferito il bilancio di due valanghe che si sono staccate nei giorni scorsi sulle Alpi svizzere. ansa.it