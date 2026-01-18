Almanacco | Lunedì 19 Gennaio 2023 | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 19 gennaio 2023 segna il 19° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con ancora 346 giorni da vivere. In questa giornata si celebra San Mario e si ricorda il proverbio di gennaio:

Lunedì 19 Gennaio è il 19° giorno del calendario gregoriano. Mancano 346 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San MarioProverbio di GennaioSe Gennaio sta in camicia, Marzo scoppia dalle risaAccadde oggi1915 - Georges Claude brevetta il tubo al neon per l'impiego nella pubblicità.1920 – Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Almanacco | Lunedì 5 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 5 gennaio segna il quinto giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con 360 giorni ancora da vivere. In questa data si ricordano eventi storici come l’inaugurazione del Bioparco di Roma nel 1911. Il giorno è dedicato a Santa Emiliana e il proverbio del mese recita:

Almanacco di lunedì 5 gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Lunedì 5 gennaio segna l'inizio di una nuova settimana nel calendario gregoriano, con ancora 360 giorni da vivere nel 2024. Oggi si ricorda Santa Emiliana, mentre tra gli eventi e i compleanni si trovano spunti di interesse storico e culturale. In questa giornata, l'almanacco offre un'occasione per conoscere meglio le tradizioni e le ricorrenze del giorno, mantenendo un approccio informativo e sobrio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Lunedì 19 gennaio Il Sole sorge alle 07:54 e tramonta alle 17:16. Il culmine è alle 12:35. Durata del giorno nove ore e ventidue minuti. La Luna sorge alle 18:39 con azimuth 6 - facebook.com facebook