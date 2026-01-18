Almanacco di Domenica 18 Gennaio 2026

L’almanacco di domenica 18 gennaio 2026 segna una giornata di calma e riflessione. L’inverno si presenta nel suo momento più intenso, mentre l’atmosfera si fa più limpida e luminosa al mattino. È un’occasione per osservare i cambiamenti stagionali e apprezzare le sfumature di una giornata tranquilla e silenziosa.

La domenica del 18 gennaio porta un ritmo quieto, quasi sospeso. L'inverno è nel suo cuore più profondo, ma la luce del mattino comincia a insinuarsi con una qualità diversa, più limpida. È una giornata che invita a rallentare senza sentirsi in colpa, a concedersi un tempo di ascolto, a rimettere ordine nei pensieri prima che la settimana riparta. 1997 — Viene scoperto il "pianeta di Caronte". Gli astronomi individuano Plutone e la sua luna in una nuova configurazione orbitale, aprendo la strada a studi più approfonditi sul sistema trans-nettuniano. Il viburno è uno dei pochi arbusti che, anche in pieno inverno, conserva un portamento elegante.

Almanacco del 18 gennaio 2026 - Le giornate sono più brevi e l’aria è frizzante, invitandoci a momenti di riflessione e racco ... tuttogreen.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Domenica 18 gennaio. Il Sole sorge alle 07:55 e tramonta alle 17:15. Il culmine è alle 12:35. Durata del giorno nove ore e venti minuti. La Luna sorge alle 17:33 con azimuth 5 - facebook.com facebook

