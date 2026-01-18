Allerta Meteo ROSSA Sicilia – 19 Gennaio 2026

L’11 gennaio 2026, la Protezione Civile siciliana ha emesso un’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico e idraulico su gran parte dell’isola. L’avviso, valido fino a mezzanotte del 19 gennaio, segnala condizioni di particolare attenzione e richiede la massima prudenza. È importante seguire le indicazioni ufficiali e rimanere aggiornati sugli sviluppi delle condizioni meteorologiche in tutta la regione.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: La Protezione Civile regionale siciliana ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico, che riguarda gran parte del territorio regionale e resta valido fino alla mezzanotte di domani, 19 gennaio. In alcuni comuni della regione è stato deciso di chiudere le scuole con ordinanza di sospensione delle attività didattiche Livelli di allerta e zone interessate. Secondo il bollettino, sono stati assegnati i seguenti livelli di allerta: Allarme ROSSO per rischio idrogeologico e idraulico nelle zone C e D (aree orientali e centrali della Sicilia). 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

Allerta meteo rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria domani 19 gennaio: le regioni a rischio

Il 19 gennaio, la Protezione civile ha emesso allerte meteo significative per le regioni italiane del Sud e della Sardegna. La Sardegna è in allerta rossa, mentre Sicilia e Calabria sono sotto allerta arancione, a causa di maltempo in arrivo. Precipitazioni intense, venti di burrasca e nevicate a quote basse sono previsti, richiedendo attenzione e precauzioni.

ALLERTA METEO ROSSA in Sardegna 19 Gennaio 2026

L'allerta meteo rossa in Sardegna, valida dal 18 al 21 gennaio 2026, è stata annunciata da SardegnaAmbiente. Secondo gli aggiornamenti di Meteo POP, si prevedono condizioni meteorologiche avverse che richiedono attenzione e precauzioni. La regione è interessata da un'alta criticità meteo, con possibili impatti sul territorio. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza necessarie durante questo periodo.

METEO – Allerta Rossa Sud ed Isole | Previsioni Fino al 21 Gennaio

