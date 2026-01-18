Allerta arancione lunedì chiuse le scuole pure a Messina | in rosso la ionica

L’allerta arancione prevista per lunedì nel Messinese comporta condizioni meteorologiche avverse, con temporali intensi, venti di scirocco e possibili mareggiate. Le scuole saranno chiuse in tutta la provincia, mentre la zona ionica rimane in allerta rossa. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

E' arancione l'allerta meteo domani nel Messinese. Dunque sono previsti forti temporali, possibili mareggiate e venti impetuoso di scirocco. Anche il sindaco di Messina Federico Basile firmerà l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ville e cimiteri. Disposta l’attivazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 19 gennaio, scuole chiuse in diverse regioni italiane a causa delle allerte meteo: rosso in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. La misura coinvolge numerosi comuni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. L’elenco delle località interessate sarà aggiornato man mano. Si tratta di un’ulteriore fase di maltempo che interessa il paese, richiedendo attenzione e precauzioni per tutta la popolazione.

Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in gran parte della Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Lunedì 19 gennaio, molte scuole saranno chiuse in diverse regioni italiane a causa delle allerte meteo in corso. La Sardegna è interessata da un’allerta rossa, mentre Sicilia e Calabria sono sotto allerta arancione. Numerosi comuni hanno deciso di sospendere le attività scolastiche per motivi di sicurezza. L’elenco delle località coinvolte sarà aggiornato nel corso della giornata. È importante consultare le comunicazioni ufficiali per informazioni dettagliate e aggiornamenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Allerta arancione-rossa in Sicilia. Cosa hanno annunciato le provincie e in quali comuni saranno chiuse le scuole. Leggi su QdS.it - facebook.com facebook

Maltempo, allerta arancione in zone ioniche della Calabria. Emessa per oggi e tutta la giornata di domani. Scuole chiuse a Catanzaro #ANSA x.com