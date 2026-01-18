Allegri e il suo ruolo nel successo del Milan sono spesso oggetto di discussione. Tra vittorie e critiche, alcuni attribuiscono i risultati alla fortuna, sostenendo che il merito sia principalmente casuale. Questo articolo analizza i dati e le opinioni per offrire una visione equilibrata sulla reale influenza di Allegri e delle circostanze nella stagione del Milan.

«È tutto culo!». Dunque, una sola sconfitta in venti partite di campionato, il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa sarebbero derubricabili alla voce “culo”? «Sì, è il solito culo di Allegri», rincarano i detrattori. Dunque, l’allenatore in attività più vincente (sei scudetti) della serie A avrebbe culo? Diciamocelo: da sempre Max porta a casa trofei alla sua maniera, ovvero con un calcio fatto di difesa forte e ripartenze veloci, il famoso “corto muso” degli 1-0 e tutti a casa. È un marchio di fabbrica preciso il suo ed è pure noto a tutti: chi oggi grida al “culo” o ha vissuto su Marte negli ultimi 15 anni o è convinto che se non fai 90 per cento di possesso palla non pratichi il giuoco del calcio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Allegri e la fortuna: Milan, ecco tutta la verità

Leggi anche: La ‘cattiva’ verità di Allegri: “Inter e Napoli nettamente più forti”. Ecco cosa manca al Milan

Leggi anche: Allegri, tutta fortuna: "Ha più Culovic che schemi"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Allegri: 'Noi fortunati? È mancanza di rispetto'; Milan: Allegri, parlare di fortuna a Como è mancanza di rispetto; #Allegri: «Parlare di fortuna del Milan è una mancanza di rispetto. #Fabregas? Nelle partite è difficile parlare con i se» In conferenza stampa: «L'#Inter ha sempre vinto o è arrivata seconda, il #Napoli negli ultimi tre anni ha vinto lo scudetto. Il #Milan ha cambia; Allegri verso Milan Lecce: Parlare di fortuna è una mancanza di rispetto per chi lavora nel club.

Allegri non ci sta: "Fortuna Milan? Mancanza di rispetto. Se e ma, così è difficile" - La squadra rossonera affronterà domani il Lecce e non potrà sbagliare. tuttosport.com