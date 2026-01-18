Allegri e la fortuna | Milan ecco tutta la verità
Allegri e il suo ruolo nel successo del Milan sono spesso oggetto di discussione. Tra vittorie e critiche, alcuni attribuiscono i risultati alla fortuna, sostenendo che il merito sia principalmente casuale. Questo articolo analizza i dati e le opinioni per offrire una visione equilibrata sulla reale influenza di Allegri e delle circostanze nella stagione del Milan.
«È tutto culo!». Dunque, una sola sconfitta in venti partite di campionato, il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa sarebbero derubricabili alla voce “culo”? «Sì, è il solito culo di Allegri», rincarano i detrattori. Dunque, l’allenatore in attività più vincente (sei scudetti) della serie A avrebbe culo? Diciamocelo: da sempre Max porta a casa trofei alla sua maniera, ovvero con un calcio fatto di difesa forte e ripartenze veloci, il famoso “corto muso” degli 1-0 e tutti a casa. È un marchio di fabbrica preciso il suo ed è pure noto a tutti: chi oggi grida al “culo” o ha vissuto su Marte negli ultimi 15 anni o è convinto che se non fai 90 per cento di possesso palla non pratichi il giuoco del calcio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
