Allarme accoltellatori | 4 su 10 sono stranieri

Negli ultimi tempi si registra un aumento delle aggressioni con coltelli, con una percentuale significativa di autori stranieri. Questi strumenti sono facilmente reperibili e poco riconoscibili come armi, spesso nascosti semplicemente in tasca. Nel 2025, su 286 omicidi in Italia, 101 sono stati causati da accoltellamenti. La diffusione e la percezione di normalità di queste armi rappresentano un fenomeno complesso che richiede attenzione e analisi approfondite.

Sono facili da reperire, d'altronde se ne trovano a decine in ogni cucina. Sono semplici da maneggiare, alla bisogna si nascondono in una tasca (quelli più piccoli pure nel palmo di una mano), non serve la licenza per acquistarne uno e, seppure uccidano e uccidano parecchio (su 286 omicidi commessi nel 2025 in Italia, quelli per accoltellamento sono stati 101, ossia il 35 per cento del totale) non sempre li percepiamo come un'arma. Invece, i reati attuati con un coltello in mano, sono in crescita. Ovunque e in qualsiasi fascia d'età, paradossalmente più tra i giovanissimi, con una quota di stranieri che marginale non è.

