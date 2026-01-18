Alice in concerto al Politeama Genovese con un omaggio alla canzone d' autore

Alice si esibirà al Politeama Genovese in un concerto dedicato alla canzone d’autore, inserito nel suo tour teatrale “Master Songs”. Dopo aver avviato la tournée nell’estate 2024, l’artista propone un programma apprezzato sia dal pubblico che dalla critica, offrendo un momento di ascolto intimo e raffinato. L’evento rappresenta un’occasione per apprezzare il suo percorso musicale e la sua interpretazione delle grandi canzoni d’autore.

Leggi anche: Raf in concerto al Politeama Genovese per festeggiare i 40 anni di "Self Control" Damadore', la canzone d'autore incontra il rock: omaggio a De André e alla Pfm

Damadore' propone un concerto che unisce musica d'autore e rock, rendendo omaggio a Fabrizio De André e alla Premiata Forneria Marconi. L'evento si terrà domenica 11 gennaio al Teatro Pazzini di Verucchio, inaugurando il nuovo anno con un appuntamento dedicato alla musica italiana. Uno spettacolo che celebra la storica tournée del 1978-79, offrendo un'occasione per ascoltare brani e atmosfere di quegli anni. Lunedì 19 Gennaio ore 20:30 ALICE al Politeama con "master Songs". Impreziosito da videoproiezioni, il concerto rappresenta un'esperienza artistica completa, dove musica, parole e immagini si fondono armoniosamente con il canto evocativo di Alice.

