Alexandra odontoiatra e scrittrice | Insegno ai bimbi l’igiene dentale

Alexandra, odontoiatra e scrittrice, sottolinea l'importanza di un’igiene orale corretta per i più piccoli. Secondo lei, oltre agli strumenti di base come spazzolino e dentifricio, il ruolo dei genitori è fondamentale. La cura dei denti dei bambini richiede attenzione, costanza e un esempio positivo, affinché si sviluppino abitudini sane che durino nel tempo. Un corretto approccio all’igiene orale è essenziale per la salute futura dei più giovani.

"Lo sai che per lavarsi bene i denti servono 3 cose? Uno spazzolino, un dentifricio e un genitore. Perché l'igiene orale dei bambini non è solo una questione di strumenti, ma di presenza, esempio e costanza. Un genitore che accompagna, osserva, incoraggia e trasforma il momento del lavaggio dei denti in un'abitudine quotidiana fa davvero la differenza. SuperTina nasce proprio per questo: aiutare i genitori a motivare i bambini, senza imposizioni ma con gioco, relazione e consapevolezza. Un sorriso sano oggi è il risultato di piccoli gesti condivisi ogni giorno". Alexandra Grabovschi, odontoiatra cinisellese, ha pubblicato "Super Tina e la famiglia sorriso", disponibile su Amazon, un progetto pensato per i bambini in età prescolare e le loro famiglie. Abbiamo conosciuto Alexandra Grabovschi, nostra concittadina, odontoiatra, che ci ha presentato il libricino "Super Tina e la famiglia sorriso", disponibile su Amazon. Un progetto pensato per i bambini in età prescolare e per i genitori. Con personaggi semplic

