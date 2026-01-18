Alexander Zverev non brilla ma piega in quattro set Gabriel Diallo all’esordio degli Australian Open 2026
Alexander Zverev supera in quattro set Gabriel Diallo all'esordio degli Australian Open 2026. La partita ha richiesto impegno e determinazione, segnando un inizio di torneo impegnativo per il tennista tedesco. Nonostante qualche difficoltà, Zverev riesce a ottenere la vittoria, confermando la sua presenza nel torneo e la volontà di proseguire il cammino nel grande slam australiano.
Vincere è l’unica cosa che conta. Probabilmente se lo sarà ripetuto Alexander Zverev al termine di un esordio tutt’altro che semplice agli Australian Open 2026. Il tedesco, numero 3 del mondo, non ha brillato contro il canadese Gabriel Diallo (n.41 ATP), ma alla fine ha portato a casa la qualificazione al secondo turno sul prestigioso palcoscenico della Rod Laver Arena di Melbourne. Sascha è stato costretto alla rimonta, imponendosi con il punteggio di 6-7 (3), 6-1, 6-4, 6-2 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Un match dai due volti, in cui si è visto il meglio e il peggio di Zverev, ancora alla ricerca della miglior condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Pronostico e quote Alexander Zverev – Gabriel Diallo, Australian Open 18-01-2026
Leggi anche: Coppa Davis 2025, Alexander Zverev piega Francisco Cerundolo in due set: Argentina-Germania 1-1
Alexander Zverev non brilla, ma piega in quattro set Gabriel Diallo all’esordio degli Australian Open 2026; Elisabetta Cocciaretto rivela dopo la vittoria a Hobart: “Ultime 24 ore turbolente, mi sento più matura”.
Sinner-Zverev, orario e dove vedere la finale di Vienna oggi - Nella semifinale del tabellone del torneo ATP 500, il tennista azzurro ha battuto l’australiano Alex de Minaur per 2- corriereadriatico.it
"Il più delle volte investiamo molto in termini di tempo, ma non otteniamo grandi risultati, il che è un po' deludente", ha ammesso Alexander Zverev - facebook.com facebook
I possibili quarti di finale maschili dell’ #AusOpen [1] Carlos Alcaraz vs [6] Alex de Minaur [3] Alexander Zverev vs [7] Félix Auger-Aliassime [5] Lorenzo Musetti vs [4] Novak Djokovic [2] Jannik Sinner vs [8] Ben Shelton x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.