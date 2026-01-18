Alexander Zverev supera in quattro set Gabriel Diallo all'esordio degli Australian Open 2026. La partita ha richiesto impegno e determinazione, segnando un inizio di torneo impegnativo per il tennista tedesco. Nonostante qualche difficoltà, Zverev riesce a ottenere la vittoria, confermando la sua presenza nel torneo e la volontà di proseguire il cammino nel grande slam australiano.

Vincere è l’unica cosa che conta. Probabilmente se lo sarà ripetuto Alexander Zverev al termine di un esordio tutt’altro che semplice agli Australian Open 2026. Il tedesco, numero 3 del mondo, non ha brillato contro il canadese Gabriel Diallo (n.41 ATP), ma alla fine ha portato a casa la qualificazione al secondo turno sul prestigioso palcoscenico della Rod Laver Arena di Melbourne. Sascha è stato costretto alla rimonta, imponendosi con il punteggio di 6-7 (3), 6-1, 6-4, 6-2 dopo 2 ore e 45 minuti di gioco. Un match dai due volti, in cui si è visto il meglio e il peggio di Zverev, ancora alla ricerca della miglior condizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev non brilla, ma piega in quattro set Gabriel Diallo all’esordio degli Australian Open 2026

Alexander Zverev non brilla, ma piega in quattro set Gabriel Diallo all'esordio degli Australian Open 2026

