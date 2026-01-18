Alex Vinatzer | Da tanto non mi bruciavano le gambe In settimana sono stato male

Nella seconda manche dello slalom speciale maschile di Wengen, Alex Vinatzer ha migliorato la sua posizione, salendo dal 15° al 13° posto grazie a un buon tempo nella run decisiva. Tuttavia, l’atleta italiano ha ammesso di non essere al massimo della forma, evidenziando un periodo difficile e problemi di salute che hanno influito sulle sue prestazioni.

Nella seconda manche dello slalom speciale maschile di Wengen, in Svizzera, Alex Vinatzer sale dal 15° al 13° posto, grazie al 12° tempo parziale nella run decisiva: l’azzurro rivela di non essere al meglio ai microfoni di Rai Sport HD al termine della gara. L’azzurro, infatti, rivela di aver avuto l’influenza in settimana, ma è riuscito a recuperare in tempo per la gara: “ Da tanto non mi bruciavano le gambe. In settimana sono stato male. A Wengen la seconda manche scalda tanto e bisogna fare bene le porte sul muro “. L’ analisi della seconda manche: “ Ho sentito l’esterno scivolarmi due volte, ho perso la velocità che mi sarebbe servita nel finale; potevo risalire ancora di un paio di posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alex Vinatzer si conferma tra i protagonisti del gigante di Val d’Isère, piazzandosi sesto nella prima manche. Nonostante un inizio lento, l’atleta ha dimostrato solidità e determinazione, promettendo di spingere nella seconda run per migliorare il risultato e puntare a una posizione di rilievo nella gara di Coppa del Mondo.

