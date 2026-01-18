Alessandro Pittin sempre più lontano dalle Olimpiadi Saranno solo due i reduci da Torino 2006

Le competizioni di combinata nordica svoltesi a Oberhof questo weekend offrono spunti di riflessione in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con Alessandro Pittin sempre più distante dalla partecipazione olimpica, si delineano i possibili atleti reduci da Torino 2006 ancora in corsa. Questi risultati aiutano a comprendere le dinamiche e le prospettive future dello sport in Italia, in un contesto di crescente attenzione verso le prossime grandi manifestazioni olimpiche.

Le gare di combinata nordica andate in scena questo weekend sulle nevi di Oberhof hanno fornito delle indicazioni molto importanti in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il periodo di qualificazione a cinque cerchi si è concluso proprio oggi, in data 18 gennaio, definendo i contingenti delle varie nazionali che prenderanno parte all’appuntamento clou del quadriennio. In casa Italia i riflettori erano puntati sul ballottaggio tra Alessandro Pittin e Aaron Kostner per il secondo pettorale olimpico al fianco dell’inamovibile Samuel Costa. Purtroppo la selezione azzurra avrà a disposizione con ogni probabilità (a meno di alcune rinunce) solamente due quote nella combinata nordica, quindi lo staff tecnico sarà chiamato ad effettuare una scelta molto dolorosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

