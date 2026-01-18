Alba Parietti arrabbiatissima per quanto sta accadendo a Crans Montana | 400 mila euro per la libertà dei coniugi Moretti

Alba Parietti esprime la sua rabbia riguardo alla vicenda dei coniugi Moretti a Crans Montana, evidenziando un pagamento di 400 mila euro per la loro libertà. La sua reazione riflette la frustrazione di fronte a una situazione che considera ingiusta, in un momento già difficile all’inizio dell’anno. La sua posizione, diretta e senza fronzoli, mette in luce la complessità di un episodio che ha attirato l’attenzione pubblica.

"Lo so che vi aspettate da me c**i, t***e, risate e c*****e, ma io non ce la faccio, vi giuro, con quest'inizio d'anno. Io capisco che per qualcuno sto diventando pesante ma non riesco a essere diversa da così. Voi mi dovete scusare perché sono arrabbiata, sono troppo dispiaciuta, sono troppo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Crans-Montana, la procura chiede 400 mila franchi per la cauzione dei coniugi Moretti: «200 mila a testa per tornare in libertà»

La procura di Sion ha richiesto una cauzione di 400 mila franchi, ovvero circa 429 mila euro, per i coniugi Moretti, proprietari del Constellation, coinvolti nell’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana, in cui sono morte 40 persone. La richiesta prevede 200 mila franchi per ciascuno, al fine di consentire loro di tornare in libertà mentre proseguono le indagini.

