Al via il corso per animatori territoriali intitolato alla memoria di Gabriele Nuzzolo

È stato annunciato l’avvio del corso per animatori territoriali intitolato a Gabriele Nuzzolo, che si svolgerà tra metà febbraio e metà aprile 2026. Il percorso, dedicato alla formazione di figure professionali nel settore, mira a promuovere lo sviluppo e l’animazione sul territorio. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per approfondire competenze e contribuire alla crescita delle comunità locali.

Prenderà il via tra metà febbraio e metà aprile 2026 il corso per animatori territoriali "Gabriele Nuzzolo". Si tratta di un percorso formativo gratuito promosso nell'ambito del progetto Ben-essere, con l'obiettivo di costruire una rete di persone attive in grado di operare per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori dell'Emilia-Romagna, con particolare attenzione ai territori dell'Unione dei comuni della Romagna forlivese. Il corso è intitolato a Nuzzolo, giovane docente di Santa Sofia morto investito da un'auto mentre si trovava seduto a un tavolino di un chiosco lo scorso giugno.

