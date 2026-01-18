Al pronto soccorso per un dolore al ginocchio 26enne muore tre giorni dopo

18 gen 2026

Un giovane di 26 anni si è recato al pronto soccorso il 23 dicembre a causa di un dolore al ginocchio. Dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva, purtroppo, è deceduto. La vicenda solleva interrogativi sulle cause e sulla tempestività delle diagnosi, evidenziando l'importanza di un intervento medico tempestivo e accurato in casi di emergenza.

Si è presentata da sola al pronto soccorso il 23 dicembre per un dolore al ginocchio e tre giorni dopo è morta nel reparto di terapia intensiva. I familiari di Michela, 26 anni, hanno depositato un esposto in procura e ora il pm Marcello Maresca ha disposto l'autopsia e il sequestro delle. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

