Un giovane di 26 anni si è recato al pronto soccorso il 23 dicembre a causa di un dolore al ginocchio. Dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva, purtroppo, è deceduto. La vicenda solleva interrogativi sulle cause e sulla tempestività delle diagnosi, evidenziando l'importanza di un intervento medico tempestivo e accurato in casi di emergenza.

Si è presentata da sola al pronto soccorso il 23 dicembre per un dolore al ginocchio e tre giorni dopo è morta nel reparto di terapia intensiva. I familiari di Michela, 26 anni, hanno depositato un esposto in procura e ora il pm Marcello Maresca ha disposto l'autopsia e il sequestro delle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Spilimbergo, dimesso dal pronto soccorso con diagnosi di “dolore intercostale”: muore tre giorni dopo

Leggi anche: Arriva in ospedale con dolore al petto, muore dopo 7 ore al pronto soccorso. Il caso della 39enne a Bari: indagata la dottoressa per omicidio colposo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ragazza morta in ospedale, dubbi sui tempi dei soccorsi; Influenza, Riccardi (Simeu): “Pronto soccorso in tilt e pazienti in barella”; “Sei ore d’attesa, poi il bagno e l’arresto cardiaco”: la famiglia chiede chiarezza sulla morte di Michela, 26 anni; Ginocchio gonfio come un pallone, due giorni di triage senza pronto soccorso: Sanità vergognosa.

Al pronto soccorso per un dolore al ginocchio, 26enne muore tre giorni dopo - Visitata e dimessa, era stata poi trovata in arresto cardiocircolatorio in uno dei bagni dell'ospedale e da lì trasfertita in terapia in ... genovatoday.it