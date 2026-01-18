Al colloquio in carcere con la droga nelle scarpe | 19enne nei guai

Un giovane di 19 anni di Caivano è stato arrestato nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere durante un colloquio con lo zio, a causa di droga nascosta nelle scarpe. La polizia penitenziaria ha scoperto l’hashish, sequestrandolo e arrestando il ragazzo per detenzione ai fini di spaccio. L’episodio evidenzia le difficoltà nel controllo delle sostanze all’interno delle strutture carcerarie.

Va al colloquio con lo zio in carcere con la droga nascosta nelle scarpe. E' accaduto al penitenziario di Santa Maria Capua Vetere dove un 19enne, residente a Caivano, è stato arrestato dalla polizia penitenziaria per detenzione ai fini di spaccio di hashish.

Un avvocato è stato sottoposto a indagini dopo essere stato sorpreso dalla Polizia Penitenziaria mentre cedeva sostanze stupefacenti a un detenuto durante un colloquio nella casa circondariale di Frosinone. L'episodio ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza e sulla corretta gestione degli incontri tra detenuti e avvocati all'interno delle strutture penitenziarie.

