Al Capodaglio la notte Molière Sinisi con Tartufo

Stasera alle 21, al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco, va in scena «Tartufo», a partire dall’omonima commedia di Molière, rielaborata da Michele Sinisi. L’evento fa parte della rassegna “Al Capodaglio la notte Molière” e offre un’interpretazione moderna e fedele del classico, presentando un’opportunità di approfondimento per gli appassionati di teatro e letteratura.

Arezzo, 18 gennaio 2026 - Stasera alle 21 dall'omonima commedia di Molière, al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco va in scena «Tartufo», nella rielaborazione drammaturgica di Michele Sinisi. Chi è Tartufo? Un truffatore o un eroe? Un attore o un politico? Un prete o un guaritore? Un sant'uomo, come vuole il padrone di casa, o un impostore, come vuole il resto della famiglia che lo ospita? Un mistificatore o un uomo consapevole delle mistificazioni altrui? Il suo ingresso, all'inizio del terzo atto, fa l'effetto di un'apparizione insolita capace di zittire l'intera casa e arrestare il ritmo della commedia.

