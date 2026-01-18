Akanji è tornato Zielinski al timone Pio ancora un assist

Akanji è tornato in campo, con Zielinski al timone della squadra. Pio si conferma ancora una volta come assist-man. Nel match di Sommer 6, l’attenzione si concentra sulla fase finale, dove le opportunità sono poche. Bisseck, con un voto di 5,5, evidenzia alcune difficoltà nel gestire le ripartenze e la concentrazione. Un’analisi equilibrata delle prestazioni, senza enfasi, per offrire un quadro chiaro e obiettivo dell’incontro.

SOMMER 6. Nel finale si balla leggermente, ma a lui palloni non ne arrivano. BISSECK 5,5. Strozza la prima occasione, gestisce malissimo una ripartenza nella ripresa e a volte pecca per superficialità. AKANJI 7. Grande presenza al centro della difesa, si rivede la sicurezza che aveva perso nelle ultime due uscite. AUGUSTO 6,5. Quel giallo ingiusto gli nega una grande chiusura. Gara di grande attenzione. LUIS HENRIQUE 6. Nel primo tempo viene cercato maggiormente dai compagni, ma da lui c’è solo attenzione. In Serie A può bastare, in Champions League. BARELLA 6. Un passaggio in più sbagliato in attacco, uno pigro in difesa, una prestazione di ottimo agonismo, ma manca sempre l’ultima giocata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

