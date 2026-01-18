Ai Musei Capitolini il progetto Il non finito | fra poetica e tecnica esecutiva - in mostra fino al 12 aprile 2026 - un approfondimento inedito sul processo creativo di alcuni dipinti incompiuti conservati presso la Pinacoteca Capitolina
R oma, 15 gen. (askanews) – Ai Musei Capitolini il progetto “ Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva ” – in mostra fino al 12 aprile 2026 – un approfondimento inedito sul processo creativo di alcuni dipinti incompiuti conservati presso la Pinacoteca Capitolina. Leggi anche › Kandinsky in mostra a Gallarate e gli altri eventi da non perdere L’esposizione – organizzata dall’Accademia di Belle Arti e dalla Pinacoteca Capitolina all’interno del Progetto EAR (Enacting Artistic Research, finanziato dall’Unione Europea (NextGenerationEU, con fondi a valere sul PNRR) – rivela le fasi di ideazione e realizzazione delle opere, mettendo in luce ripensamenti, modifiche e soluzioni tecniche adottate dagli artisti e invisibili all’occhio umano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Cartier e il Mito: la mostra ai Musei Capitolini tra gioielli e antichità
Leggi anche: La mostra "Cartier e il Mito ai Musei Capitolini" porta a Roma un dialogo fra creazioni provenienti dall’heritage della Cartier Collection e sculture in marmo della collezione del cardinale Alessandro Albani
Dentro i dipinti incompiuti: i Musei Capitolini svelano il processo creativo con una mostra; “Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva” ai Musei Capitolini; Ai Musei Capitolini Il non finito, fra poetica e tecnica esecutiva; Musei Capitolini, fino al 12/4 mostra Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva.
Il 'non finito', i segreti delle opere incompiute alla Pinacoteca Capitolina - Inaugurato oggi alla Pinacoteca dei musei capitolini di Roma, il progetto espositivo 'Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva'. ansa.it
Capolavori, anche se non finiti? I segreti dei dipinti incompiuti in mostra ai Musei Capitolini di Roma - AI MUSEI CAPITOLINI DI ROMA il progetto Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva (fino al 12 aprile 2026) è un approfondimento inedito sul processo creativo di alcuni dipinti incompiuti conserva ... style.corriere.it
Le rivelazioni del non finito. Dietro le quinte dell’arte ai Musei Capitolini - Nella Naturalis Historia Plinio il Vecchio ricorda come l’incompiuta Venere di Cos di Apelle fosse talmente intensa ed espressiva da superare molte opere perfettamente rifinite, al punto che ne ... arte.it
Dal 15 gennaio al 12 aprile 2026 le sale della Pinacoteca dei Musei Capitolini ospitano il progetto espositivo Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva, dedicato all’analisi di alcuni dipinti incompiuti conservati nelle collezioni capitoline. L’iniziativa propone u - facebook.com facebook
Roma, Pinacoteca dei Musei Capitolini: "Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.