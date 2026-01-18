R oma, 15 gen. (askanews) – Ai Musei Capitolini il progetto “ Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva ” – in mostra fino al 12 aprile 2026 – un approfondimento inedito sul processo creativo di alcuni dipinti incompiuti conservati presso la Pinacoteca Capitolina. Leggi anche › Kandinsky in mostra a Gallarate e gli altri eventi da non perdere L’esposizione – organizzata dall’Accademia di Belle Arti e dalla Pinacoteca Capitolina all’interno del Progetto EAR (Enacting Artistic Research, finanziato dall’Unione Europea (NextGenerationEU, con fondi a valere sul PNRR) – rivela le fasi di ideazione e realizzazione delle opere, mettendo in luce ripensamenti, modifiche e soluzioni tecniche adottate dagli artisti e invisibili all’occhio umano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

