Agenzie Tpl Le critiche di Del Bono

Le recenti audizioni sul trasporto pubblico locale hanno suscitato diverse critiche, tra cui quella di Del Bono. La Regione sembra aver preso le distanze dalle Agenzie Tpl, sollevando interrogativi sulla gestione e sul futuro del settore. Questa situazione evidenzia le sfide e le tensioni che caratterizzano il sistema del trasporto pubblico, richiedendo un'analisi approfondita delle responsabilità e delle possibili soluzioni.

"Si è partiti con grandi audizioni sul trasporto pubblico locale, e si è arrivati alla fuga della Regione dalle Agenzie del Tpl ". Così Emilio Del Bono (foto), vicepresidente del consiglio regionale, ha criticato la modifica alla legge 6 del 2012, che disciplina l'organizzazione del Tpl in Lombardia, approvata giovedì in Consiglio. Tra le (poche) novità, c'è la fuoriuscita della Regione dalle cinque agenzie che gestiscono i contratti di servizio per il trasporto sui territori. "Una fuga – sottolinea Del Bono – che è una scelta regressiva rispetto almeno al tentativo di costruire un trasporto pubblico locale più adatto al territorio".

La nuova legge regionale punta al coordinamento tra ferro e gomma, ma l'opposizione critica il disimpegno dalle agenzie di bacino e l'assenza di soluzioni ai problemi quotidiani del servizio - facebook.com facebook

