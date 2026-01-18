Lorenzo Lucca ha concluso la sua esperienza con il Napoli e si prepara a trasferirsi in un nuovo club. La cessione rappresenta un passaggio importante nella sua carriera, in vista della seconda parte della stagione. Restano da definire gli ultimi dettagli dell’accordo, mentre il calciatore si prepara a nuove sfide professionali.

L’avventura di Lorenzo Lucca al Napoli è ormai conclusa con la punta che è pronta a trasferirsi in un nuovo club in vista della seconda parte di stagione. Lucca cambia maglia, addio Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it Un trasferimento che permetterà a Lucca di provare a mettersi in mostra anche agli occhi di Gennaro Gattuso e provare a conquistare un posto in nazionale per i prossimi playoff. Stando a quanto affermato da Sky Sport, il Nottingham Forest avrebbe trovato l’accordo con il Napoli per il passaggio di Lorenzo Lucca in Inghilterra. Il club inglese dovrebbe versare nelle casse dei campioni d’Italia in carica una somma intorno al milione di euro con un diritto di riscatto per la prossima estate intorno ai 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Affare fatto, colpo Lucca in attacco: si chiude

