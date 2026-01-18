AEW | Jack Perry diventa contendente numero 1 al titolo nazionale battendo Anthony Bowens

Durante l’evento Collision: Maximum Carnage, Jack Perry ha conquistato una vittoria significativa battendo Anthony Bowens. Questo risultato gli permette di accedere come contendente numero 1 al titolo nazionale dell’AEW, attualmente detenuto da Ricochet. La sfida tra Perry e Ricochet rappresenta un momento importante nel panorama della federazione, confermando la crescita e la competitività dei protagonisti coinvolti.

Jack Perry ha ottenuto una vittoria importante a Collision: Maximum Carnage , sconfiggendo Anthony Bowens e guadagnandosi il diritto di sfidare Ricochet per “l’AEW National Championship.” Negli ultimi istanti del match, Perry ha colpito con un Superkick, ma Bowens rispose con una Clothesline. L’ex campione TNT alla fine eseguì il Running Knee dopo aver respinto il tentativo di tiro laterale dell’avversario, assicurandosi la vittoria per schienamento. Mentre Ricochet, che si era unito al team di commento per l’incontro, continuava a infierire, Perry si è lanciato verso l’attuale campione nazionale e ha iniziato a colpirlo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

