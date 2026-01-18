AEW | Hangman e i JetSpeed conquistano i Trios Titles a Collision addio a Powerhouse Hobbs

Durante l'ultima puntata di AEW Collision: Maximum Carnage, Hangman Adam Page, Kevin Knight e Mike Bailey hanno conquistato i Trios Titles, sottolineando una vittoria significativa nel panorama wrestling. Contestualmente, è stato annunciato l’addio di Powerhouse Hobbs alla federazione. Questa serata ha segnato un momento importante per l’AEW, riflettendo i cambiamenti e le nuove sfide che attendono le star del roster.

Hangman Adam Page, Kevin Knight e “Speedball” Mike Bailey sono i nuovi campioni AEW World Trios dopo la puntata di Collision: Maximum Carnage trasmessa sabato. Il trio ha sconfitto gli Opps nel main event dello show, ponendo fine a un regno che durava da aprile scorso e segnando contemporaneamente l’addio di Powerhouse Hobbs alla compagnia di Tony Khan. La vittoria di Hangman Page e JetSpeed. Il match si è concluso quando Kevin Knight ha schienato Powerhouse Hobbs con un sunset flip, dopo aver contrastato un tentativo di back body drop. La vittoria consegna i titoli a Page e ai JetSpeed ( Knight e Bailey ), mettendo fine al regno degli Opps composto da Hobbs, Samoa Joe e Katsuyori Shibata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Powerhouse Hobbs lascia la AEW: la WWE è pronta ad accoglierlo

Powerhouse Hobbs ha concluso il suo contratto con la AEW, che è scaduto a gennaio. Ora è un atleta libero di valutare nuove opportunità nel mondo del wrestling, tra cui potenzialmente la WWE. La sua disponibilità apre nuovi scenari per il suo futuro professionale, mentre le varie compagnie attendono di scoprire le sue prossime mosse.

Collision 17.01.2026 Il decollo dei JetSpeed

Il Collision del 17 gennaio 2026 ha visto il decollo dei nuovi JetSpeed, segnando un importante passo avanti nel settore aeronautico. Questa analisi si concentra sull’evento Collision: Maximum Carnage, tenutosi presso l’Arizona Financial Theater di Phoenix, Arizona, offrendo uno sguardo dettagliato sulle innovazioni e le implicazioni di questa presentazione.

