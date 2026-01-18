Ademola Lookman riabbraccia l’Atalanta dopo la Coppa d’Africa | martedì il probabile rientro a Bergamo

Dopo sei settimane, Ademola Lookman è pronto a tornare all’Atalanta, dopo aver concluso la sua partecipazione alla Coppa d’Africa con la Nigeria, terminata al terzo posto. L’attaccante, che ha contribuito con tre gol e quattro assist, dovrebbe rientrare a Bergamo martedì. Il suo ritorno rappresenta un importante elemento per il club, che si prepara a riprendere il campionato con nuovi stimoli.

Bergamo, 18 gennaio 2026 – L’Atalanta dopo sei settimane si prepara a riaccogliere Ademola Lookman, che ha concluso al terzo posto con la sua Nigeria la Coppa D’Africa, con un positivo bottino individuale di 3 gol segnati e 4 assist distribuiti. Bilancio comunque negativo per le Aquile Verdi (finaliste due anni fa), che in pochi mesi hanno mancato la qualificazione al prossimo Mondiale, con l’esclusione persino dai playoff di marzo, e non sono riuscite a centrare la finalissima del torneo continentale. Ademola Lookman (28 anni) ha segnato 3 reti con la Dea tra campionato e Champions L’arrivo a Bergamo . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Kossounou e Lookman volano in Coppa d’Africa: l’Atalanta li rivedrà a gennaio

Kossounou e Lookman partono in vista della Coppa d’Africa, lasciando temporaneamente l’Atalanta. I due calciatori sono impegnati con le rispettive nazionali e si preparano ad affrontare il torneo continentale, con la speranza di tornare a Zingonia a gennaio. La loro assenza si farà sentire, ma entrambi sono determinati a rappresentare al meglio le proprie nazionali.

Lookman in semifinale di Coppa d’Africa, Kossounou eliminato torna a Bergamo. Per Djimsiti escluse fratture

Ademola Lookman si qualifica per le semifinali di Coppa d’Africa con la Nigeria, dopo aver battuto 2-0 l’Algeria nei quarti. L’attaccante nerazzurro ha contribuito alla vittoria con le reti di Osimhen e Akor Adams. Nel frattempo, Kossounou è stato eliminato e torna a Bergamo, mentre per Djimsiti sono state escluse fratture. La competizione prosegue con le migliori squadre del continente.

#Lookman segna il rigore decisivo, #Nigeria terza Ademola Lookman segna il rigore decisivo e regala alla Nigeria il terzo posto in Coppa d’ #Africa. @fraletizia x.com

Ademola Lookman realizza il rigore decisivo nella vittoria contro l’Egitto e le Super Eagles conquistano la medaglia di bronzo in Coppa d’Africa! Ademola Lookman converts the decisive penalty in the win against Egypt as the Super Eagles secure the bro - facebook.com facebook