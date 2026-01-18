Addio Koulibaly Mendy e Gueye nel Senegal s’avanza prepotente la rivoluzione generazionale Times

Il Senegal si avvicina alla finale della Coppa d’Africa 2025 contro il Marocco, segnando un passaggio importante tra una generazione consolidata di giocatori e i nuovi talenti emergenti. Dopo addii di figure come Koulibaly, Mendy e Gueye, la squadra si sta rinnovando, puntando su una combinazione di esperienza e freschezza. Questa fase rappresenta un momento di transizione e opportunità per il futuro del calcio senegalese.

Il Senegal si prepara alla finale della Coppa d'Africa 2025 contro il Marocco tra veterani affermati e giovani promettenti. L'infortunio di Kalidou Koulibaly ha aperto spazio al ventenne Mamadou Sarr. È il simbolo di un futuro brillante per il calcio senegalese. Il tutto mentre giocatori esperti come Mendy, Gueye e Mané guidano la squadra verso la possibile conquista del secondo titolo continentale. E' un cambio generazionale affrontato dal Times L'esperienza scorre profonda nella spina dorsale senegalese. Edouard Mendy in porta ha 33 anni. Kalidou Koulibaly, 34 anni, ha 103 presenze, mentre il centrocampista centrale Idrissa Gueye, 36 anni, ne ha 128.

Il Senegal di Koulibaly si aggiudica la qualificazione alle semifinali di Coppa d'Africa, dopo aver battuto il Mali 1-0. La partita è stata caratterizzata da un'espulsione nel primo tempo, che ha penalizzato i maliani nel corso del match. Con questa vittoria, il Senegal prosegue il suo cammino nel torneo, mantenendo alte le possibilità di conquistare il titolo. Leggi anche: Koulibaly è sottovalutato perché è un difensore, ma meriterebbe la stessa attenzione di Mané al Senegal

